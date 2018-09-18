2018-09-18T13:23:45+03:00
Политика

Госдума смягчила наказание депутатам за прогулы

В нижней палате такое решение объяснили увеличением количества заседаний
Лиза АЛИ
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Во время пленарного заседания Государственной думы РФ.Во время пленарного заседания Государственной думы РФ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Госдуме снизили штрафы за прогул депутатами пленарных заседаний. Если раньше за неявку без уважительной причины парламентария штрафовали на одну шестую зарплаты, то теперь - только на одну девятую.

Постановление было принято в Думе сегодня. Депутаты голосовали единогласно.

- Принимается единогласно постановление. (...) Учитывая, что заседаний стало больше, понятна необходимость скорректировать в том числе и эти вопросы, - пояснил спикер ГД Вячеслав Володин по итогам голосования.

В осеннюю сессию Госдума перешла на новый режим работы. Теперь “пленарки” проводятся три раза в неделю - по вторникам, средам и четвергам - с 10.00 до 14.00. Ранее заседания проходили два раза в неделю с 10:00 до 18:00 с двумя перерывами.

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