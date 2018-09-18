Госдума смягчила наказание депутатам за прогулы
В Госдуме снизили штрафы за прогул депутатами пленарных заседаний. Если раньше за неявку без уважительной причины парламентария штрафовали на одну шестую зарплаты, то теперь - только на одну девятую.
Постановление было принято в Думе сегодня. Депутаты голосовали единогласно.
- Принимается единогласно постановление. (...) Учитывая, что заседаний стало больше, понятна необходимость скорректировать в том числе и эти вопросы, - пояснил спикер ГД Вячеслав Володин по итогам голосования.
В осеннюю сессию Госдума перешла на новый режим работы. Теперь “пленарки” проводятся три раза в неделю - по вторникам, средам и четвергам - с 10.00 до 14.00. Ранее заседания проходили два раза в неделю с 10:00 до 18:00 с двумя перерывами.