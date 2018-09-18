2018-09-18T13:52:00+03:00
Общество

Многодетные родители будут выбирать отпуск в удобное им время

В Госдуме поддержали подобную льготу для семей, где воспитывается более трех детей
Ася РОМАНЧУК
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Многодетным родителям дадут право выбирать отпуск в удобное им время. ФОТО: Лига «Футбол без границ»Многодетным родителям дадут право выбирать отпуск в удобное им время. ФОТО: Лига «Футбол без границ»
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В России предоставят дополнительные льготы многодетным родителям. Они будут выбирать отпуск в удобное им время, а работодатель должен будет пойти на встречу такому сотруднику. П

Госдума во время пленарного заседания во вторник, 18 сентября, приняла соответствующий законопроект.

Нормативно-правовой акт дополнит Трудовой кодекс России новым положением. В нем будет прописано, что работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию и в любое удобное для них время года.

Комментируя данное решение, Вячеслав Володин, председатель нижней палаты, отметил, что это нужно и важное новшество, которое сделает жизнь многодетных семей гораздо комфортнее.

Решение так же будет способствовать защите прав детей и укреплению семейных ценностей.

Сегодня в России более полутора миллионов семей имеют статус многодетных. 1,233 миллиона – это семьи, где воспитываются три ребенка; 232 тысячи – семьи с четырьмя детьми; 95 тысяч – родителей, которые воспитывают пятерых и более детей, сообщает «Дни.ру».

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