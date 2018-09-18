Роскомнадзор проверит, как Twitter и Facebook локализовали хранение данных российских пользователей

СЕГОДНЯ 14:03 2018-09-18T14:03:58+03:00

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен проверить, как компании Facebook и Twitter исполняют российское законодательство в области хранения личных данных граждан РФ. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах форума «Спектр 2018».

В частности, Жаров напомнил, что получил письмо от вице-президента Твиттер, в котором компания обязалась обеспечить во втором полугодии 2018 года хранение данных российских пользователей на территории РФ, как этого требуют нормы национального законодательства.

«Насколько я знаю, они (Twitter) эту работу ведут. Намерен до 15 декабря, до конца года отправить им соответствующее письмо, чтобы они это подтвердили», - отметил глава Роскомнадзора.

По словам Жарова, такой запрос по сути является началом проверки.

«То же самое сделаю по отношению к Facebook», - добавил чиновник.

Глава Роскомнадзора также пояснил, что ведомство не осуществляет «инструментарных» проверок того, как иностранные компании выполняют требования российского законодательства. Оно лишь отправляет запрос владельцу серверных мощностей на территории РФ о наличии договора с иностранной компанией.

«Дальше уже не наша работа начинается - дальше опять же те, кто занимается оперативно-розыскной деятельностью, если они считают, что персональные данные утекают, не локализованы и так далее...», - пояснил Жаров.

Напомним, Закон о хранении персональных данных, обязывающий хранить и обрабатывать личную информацию о россиянах только на территории РФ, вступил в силу 1 сентября 2015 года.