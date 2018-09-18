Психологи рассказали о пользе безделья для ребенка

СЕГОДНЯ 14:42 2018-09-18T14:42:12+03:00

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Родителям не обязательно постоянно придумывать развлечения и обучение для детей, им полезно порой поскучать и побездельничать. Такое мнение высказал датский психолог Ибен Сандал.

По словам эксперта, малышам полезно иногда оставаться наедине с собой. Это позволяет им развиваться, в частности, развивать фантазию и учиться понимать себя, свои потребности и желания. Более того психолог отмечает, что родители, постоянно вовлекающие своего ребенка в какую-то деятельность, рискуют вырастить человек, который боится одиночества и не способен справиться со своими мыслями и ощущениями, пишет ФАН.

Кроме того, Сандал рассказал о методике «Датский образ воспитания». На его родине, игра не рассматривается «ленивой роскошью». Наоборот ее называют основой развития. Именно играя, малыш развивает свою фантазию и самостоятельно познает мир. Именно поэтому, эксперт считает, что детям полезно порой побездельничать, передает телеканал «360».