Эксперты назвали средний пробег, который скручивают у авто при продаже

СЕГОДНЯ 14:56 2018-09-18T14:56:40+03:00

На вторичном рынке автомобили «теряют» не менее 57 тысяч километров. Это позволяет продавцам завысить стоимость своего товара на десятки тысяч рублей

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Специалисты сделали вывод, что большинство машин, которые продаются на вторичном рынке в России имеют скрученные пробег. В среднем владельцы прячут по 50-60 тысяч километров. Это позволяет завысить цену авто на десятки тысяч рублей.

Такая корректировка свойственна не только машинам с большим пробегом, но и «молодым» авто. У них часто скручивают до 21 тыс. км. Такие изменения ведут к удорожанию машины на 12-20 процентов.

Чаще всего измененный пробег встречается у автомобилей марки Chrysler. Пробег у этих машин сокращают чаще, чем у других, в среднем на 30,2%.

На втором месте машины марки Acura (27,9%). Третью и четвертую строчку занимают Dodge (25,7%) и Pontiac (25%). Замыкает пятерку лидеров Honda (24,2%).

Реже всего измененный пробег встречается у машин марки Bentley (9,6%), Smart (10,2%) и Mini (6,6%).

Если говорить о конкретных авто, то экспертов из «Авто.ру» есть свой анти-рейтинг.

Особо велик шанс нарваться на машину с «туманным пробегом» при выборе Peugeot 406 (45%). Следом идет Chrysler Voyager (40,3%) и Toyota Venza (38,2%).

Есть и те модели авто, которые не подвергаются данной процедуре совсем. Это дорогие машины, такие как Land Rover Discovery и Porsche 911, пишет газета «Известия».