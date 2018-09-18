2018-09-18T15:20:38+03:00
Умные вещи

Звонки - уже не в тренде: названа самая популярная у россиян функция мобильника

Владельцы смартфонов все реже пользуются сотовой сетью, чтобы с кем-то созвониться
Лиза АЛИ
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Cfмым популярным мессенджером среди россиян оказался WhatsApp.Cfмым популярным мессенджером среди россиян оказался WhatsApp.Фото: EAST NEWS
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Чаще всего на своих смартфонах россияне используют мессенджеры. В этом году приложения для быстрой переписки по частоте использования обогнали даже основную функцию мобильников - звонки по сотовой связи. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного консалтинговой компанией Delloite, россияне все чаще звонят своим близким через Интернет.

При этом самым популярным мессенджером оказался WhatsApp. Он установлен у 69% респондентов. Регулярно пользовались приложением, правда, только 58% из них. На втором месте оказался Viber (57%), на третьем - Skype (45%). Кстати, популярность последнего стремительно снижается - за год число пользователей сервиса сократилось на 7%.

А вот мессенджер Telegram, наоборот, набирает обороты. За последний год его установили еще 8% опрошенных юзеров, в общей сложности их число выросло до 25%.

В опросе участвовали 1600 россиян в возрасте от 16 до 65 лет и старше в 250 населенных пунктах из всех субъектов РФ.

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