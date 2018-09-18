Глушакова и Ещенко отстранили от тренировок с московским "Спартаком"

СЕГОДНЯ 15:29 2018-09-18T15:29:41+03:00

Футболисты, скорее всего, не сыграют в Лиге Европы против венского "Рапида"

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Получило свое продолжение история, связанная со скандалом в стане футбольного клуба "Спартак" (Москва). Главный тренер команды Массимо Каррера отстранил от занятий с основным составом капитана Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Это значит, что по крайней мере в ближайшей игре "красно-белых" против венского "Рапида" в Лиге Европы на этих футболистов не будут рассчитывать спартаковцы.

Ранее именно эти два игрока, как отмечается, поставили "лайк" в Инстаграме под постом актера Дмитрия Назарова. В нем он в стихах критикует работу главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, сообщает RT.

Поводом для новой порции критики в адрес итальянского наставника послужило поражение со счетом 1:2 от грозненского "Ахмата" в последнем туре чемпионата России. "Спартак" после этой неудачи уступил 2 место в турнирной таблице Премьер-Лиги футбольному клубу "Ростов", который свой поединок в Екатеринбурге против "Урала" завершил накануне вничью 1:1.