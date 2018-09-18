Испанская гольфистка была найдена мертвой на поле для гольфа в США

СЕГОДНЯ 16:02 2018-09-18T16:03:32+03:00

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Выдающаяся испанская гольфистка Селия Баркин Аросамена была найдена мёртвой на поле для гольфа Coldwater Golf Links, расположенном в городе Эймсе американского штата Айова.

Утром в понедельник, 17 августа, в местную полицию поступил звонок. Правоохранителям рассказали, что на поле для гольфа обнаружена бесхозная сумка со спортивным инвентарем.

Прибывшие на место инцидента стражи порядка внимательно осмотрели поле и нашли неподалеку тело молодой девушки со следами насильственной смерти. Погибшей оказалась 22-летняя Селия Аросамена.

Вскоре после этого полицейские озвучили имя подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 22-летний Коллин Даниэл Ричардс. Молодому человеку уже предъявили обвинение в убийстве первой степени, однако местоположение подозреваемого пока не установлено.

"Селия была прекрасным человеком, которого любили все ее товарищи по команде и друзья. Она любила штат Айова и была выдающимся представителем нашего университета", - цитирует ESPN тренера по гольфу Кристи Мартенса.

Баркин Аросамена училась в Университете Айовы и играла за местную команду. В апреле этого года она стала победителем студенческого турнира Big 12, а также приняла участие в чемпионате США среди женщин.