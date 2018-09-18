2018-09-18T17:33:16+03:00
В мире

Китай введет ответные пошлины на продукцию из США на сумму $60 млрд c 24 сентября

В Министерстве финансов КНР отметили, что дополнительный сбор в размере 5-10% будет установлен в отношении 5207 наименований американских товаров
Денис СУХОВ
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Китай введет ответные пошлины на продукцию из США на сумму $60 млрд c 24 сентябряКитай введет ответные пошлины на продукцию из США на сумму $60 млрд c 24 сентябряФото: REUTERS
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Китайские власти установят ответные пошлины на продукцию из США на общую сумму $60 млрд в год. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов КНР.

Отмечается, что дополнительный сбор в размере 5-10% будет взиматься с 5207 наименований товаров, импортируемых из США.

«Китай надеется, что США прекратит торговый конфликт и приступит к искреннему и прагматичному диалогу с КНР, в котором стороны будут относиться друг к другу с уважением», - цитирует заявление Минфина США агентство Bloomberg.

Ожидается, что ответные китайские пошлины вступят в силу 24 сентября.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% ввозных пошлин на товары из КНР на общую сумму $200 млрд в год. В случае ответных мер Пекина американский лидер пригрозил немедленно добавить к этим мерам сборы еще на $267 млрд.

С учетом введенных Вашингтоном в июне этого года пошлин на $50 млрд, речь идет о повышении тарифов практически на весь объем китайского импорта в США, который составляет около $500 млрд в год.

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