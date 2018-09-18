Путин передал Чечне нефтяную компанию
Во вторник, 18 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни нефтяной компании «Чеченнефтехимпром» (ЧНХП).
«Принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Чеченской республики о передаче в собственность Чеченской Республики находящихся в федеральной собственности 100% акций открытого акционерного общества "Чеченнефтехимпром" (город Грозный)», - говорится в указе главы нашего государства.
Также в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, подчеркивается, что данное решение было принято «в целях развития промышленного производства в Чечне и повышения эффективности использования имущества ЧНХП».
Стоит отметить, что российский лидер дал правительству два месяца на передачу предприятия.
Напомним, передать «Чеченнефтехимпром» Чечне ранее просил непосредственно глава республики Рамзан Кадыров.