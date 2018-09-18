Путин передал Чечне нефтяную компанию

СЕГОДНЯ 20:01 2018-09-18T20:01:27+03:00

Речь идет об ОАО «Чеченнефтехимпром», контролирующем, в частности, два крупных нефтеперерабатывающих завода

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Во вторник, 18 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни нефтяной компании «Чеченнефтехимпром» (ЧНХП).

«Принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Чеченской республики о передаче в собственность Чеченской Республики находящихся в федеральной собственности 100% акций открытого акционерного общества "Чеченнефтехимпром" (город Грозный)», - говорится в указе главы нашего государства.

Также в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, подчеркивается, что данное решение было принято «в целях развития промышленного производства в Чечне и повышения эффективности использования имущества ЧНХП».

Стоит отметить, что российский лидер дал правительству два месяца на передачу предприятия.

Напомним, передать «Чеченнефтехимпром» Чечне ранее просил непосредственно глава республики Рамзан Кадыров.