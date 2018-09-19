2018-09-19T00:38:28+03:00
Политика

На Украине испытали реактивные ракеты РС-80 «Оскол»

Новинками украинского оборонпрома похвастался президент Порошенко [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Испытания ракет "Оскол" проводились условиях на бомбардировщике Су-24М.Испытания ракет "Оскол" проводились условиях на бомбардировщике Су-24М.
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Украина провела успешные испытания новых неуправляемых реактивных ракет РС-80 «Оскол». Об этом сообщил в соцсетях президент Незалежной Петр Порошенко.

Глава государства также опубликовал видео, сделанное Укроборонпромом с испытательного полигона, где проходило тестирование новых снарядов.

На Украине прошли испытания реактивных ракет РС-80 "Оскол" .Петро Порошенко on Twitter

«Они могут поражать, в частности, бронетехнику и укрепления противника, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ», — рассказал Порошенко.

По его словам, ракеты прошли проверку во всех режимах полета и при различных погодных условиях на бомбардировщике Су-24М.

Как рассказывал сайт kp.ru, в апреле на юге Одесской области прошли государственные испытания ракетного комплекса "Ольха". Тесты проводились в полном боевом снаряжении и в несколько этапов. При этом, для каждой ракеты была предназначена своя цель определенной дальности.

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