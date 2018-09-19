2018-09-19T03:19:40+03:00
Умные вещи

Samsung больше не будет выпускать бюджетные смартфоны

Компания запустит в производство новую модельную линейку и пересмотрит ценовую политику
Юлия ДИВЕЕВА
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Компания Samsung планирует заменить бюджетные Galaxy J на Galaxy MКомпания Samsung планирует заменить бюджетные Galaxy J на Galaxy MФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Южнокорейская компания Samsung планирует прекратить выпуск бюджетных смартфонов линейки Galaxy J. Вместо нее будет запущена линейка Galaxy M.

При этом, есть вероятность, что цены на новую серию будут еще ниже, чем на J-линейку, сообщает портал ET News.

Сейчас Galaxy J/On являются самыми дешевыми и самыми ходовыми моделями. Также компания выпускает смартфоны средней ценовой категории Galaxy A и флагманы Galaxy S/Note.

Известно, что Samsung до запуска новой линейки Galaxy M реорганизует систему продаж. В нижнюю ценовую группу может перейти часть моделей серии Galaxy A. Компания решила обновить модельный ряд и ценовую политику из-за высокой конкуренции на азиатских рынках.

Сейчас в России цены на модели серии J начинаются от 5 990 рублей.

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