2018-09-19T09:56:22+03:00
В мире

Мадуро может пропустить сессию Генассамблеи ООН по соображениям безопасности

Президент Венесуэлы уверен, что его "держат под прицелом"
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро может пропустить сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за соображений безопасности.

"Я думаю над этим, потому что … меня держат под прицелом, чтобы убить. Я хочу поехать в Нью-Йорк, но я должен заботиться о своей безопасности", - сказал Мадуро на пресс-конференции в Каракасе.

Он не сообщил, кого именно подозревает в намерении совершить преступление. Напомним, в последний раз глава Венесуэлы участвовал в сессии Генассамблеи в 2015 году.

Ранее Мадуро заявил, что власти страны в курсе тайных встреч представителей властей США с представителями Пентагона для обсуждения мер, направленных на свержение лидера Венесуэлы. Как написала газета The New York Times со ссылкой на свои источники, переговоры начались осенью прошлого года.

В начале августа в столице Венесуэлы произошло покушение на Мадуро с использованием беспилотных летательных аппаратов. Это произошло во время выступления президента на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Мадуро и его соратники не пострадали. Позже глава государства обвинил в покушении "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и главу Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

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