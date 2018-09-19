Немецкий журнал назвал советский танк Т-34 «смертоносным сюрпризом»

СЕГОДНЯ 10:26 2018-09-19T10:26:03+03:00

По данным издания, по сравнению с этой боевой машиной все немецкие танки были «лишь игрушками»

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Немецкий журнал Stern назвал советский танк Т-34 "смертоносным сюрпризом" для напавшей на СССР Германии. По данным издания, по сравнению с этой боевой машиной немецкие танки Pz.I, II, III были "лишь игрушками". Отмечается, что Т-34 имел мощное орудие, высокую маневренность и наклонную лобовую броню, которую противотанковые орудия Вермахта не в состоянии были пробить.

Кроме того, по мнению авторов журнала, танк имел простую и гениальную конструкцию, благодаря которой можно было наладить массовое производство боевых машин. После того как Вермахт создал новые типы танков, достойного соперника "тридцатьчетверке" по маневренности и проходимости так и не появилось.

По данным журнала, силовая установка Т-34, дизельный V-образный двигатель B-2 был также новаторским для своего времени. Причем в современных российских боевых машинах, таких как Т-90, используются наследники этого мотора.

Напомним, советский танк времен Великой Отечественной войны T-34 серийно выпускался с 1940 года.