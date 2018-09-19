Глушаков и Ещенко не полетели со "Спартаком" на игру Лиги Европы в Вену

СЕГОДНЯ 10:57 2018-09-19T10:57:06+03:00

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Сегодня, 19 сентября, футболисты московского "Спартака" улетели в Австрию. Рейс со столичным клубом отправился из аэропорта Шереметьево и в числе тех, кто уехал на игру Лиги Европы против "Рапида", не оказалось двух игроков основного состава - Андрея Ещенко и Дениса Глушакова.

В составе делегации "Спартака" - 21 футболист. В целом, каких-то других сюрпризов кроме отсутствия Ещенко и Глушакова не имеется.

Напомним, что скандал грянул после того, как Ещенко и Глушаков поставили "лайк" в Инстаграме под постом, в котором публично критиковался главный тренер "Спартака" Массимо Каррера. Это произошло после поражения столичной команды 1:2 в чемпионате России от грозненского "Ахмата".