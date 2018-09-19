2018-09-19T11:29:30+03:00
В мире

В Австралии хотят ввести наказание до 15 лет тюрьмы за умышленное повреждение продуктов

Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон
Екатерина БОЛГОВА
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В Австралии за умышленное повреждение продуктов будут давать до 15 лет тюрьмыВ Австралии за умышленное повреждение продуктов будут давать до 15 лет тюрьмыФото: REUTERS
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В Австралии планируется ввести наказание до 15 лет тюрьмы за умышленное повреждение продуктов. Об этом заявил глава правительства страны Скотт Моррисон на фоне кризиса в сельскохозяйственной отрасли.

Ранее в продукции семи местных производителей клубники были обнаружены швейные иглы и булавки. Такая же находка была сделана в яблоках и бананах. Полиция проводит расследование более 20 случаев обнаружения игл в продуктах питания.

"Сейчас очень важно дать четкий сигнал правонарушителям - наказание будет суровым. Вы получаете 15 лет за хранение детской порнографии и финансирование терроризма. За умышленное повреждение продуктов вы тоже можете получить от 10 до 15 лет", - сказал Моррисон.

В продукции семи австралийских производителей клубники были обнаружены швейные иглы и булавки Фото: REUTERS

В продукции семи австралийских производителей клубники были обнаружены швейные иглы и булавкиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

По сведениям Минсельхозаа Австралии, сельское хозяйство уже понесло убытки на 160 млн австралийских долларов (около 115 млн долларов США). Моррисон сообщил, что кабмин разработает пакет законов для таких случаев, передает агентство Australian Associated Press.

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