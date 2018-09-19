Ученые назвали причину гибели древних цивилизаций

СЕГОДНЯ 12:27 2018-09-19T12:27:05+03:00

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Глобализационные процессы стали причиной гибели древних цивилизаций, которые существовали в последние десять тысяч лет. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Вайоминга, изучив предварительно множество исторических документов.

Как отмечают специалисты, гибель одной культуры могла спровоцировать цепную реакцию и вслед за ней начали постепенно исчезать и некоторые другие цивилизации. В рамках своей работы ученые привлекли данные радиоуглеродного анализа большого числа ископаемых образцов возрастом до десяти тысяч лет, которые были собраны на нескольких континентах. В результате, рассчитав уровни потребления энергии людьми в различные эпохи в разных уголках мира, специалисты пришли к выводу, что эти показатели в разных обществах часто совпадают. По мнению экспертов, это говорит о зачатках возникновения процесса глобализации, передает сайт телеканала «Звезда».

Однако, как отмечают исследователи, народы в те времена были крайне уязвимы к изменениям окружающей среды. Именно глобализация могла погубить их, пишет ФАН.