Названы сроки наступления глобального финансового кризиса

СЕГОДНЯ 13:42 2018-09-19T13:42:40+03:00

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В мире грядет новый финансовый кризис. И случиться он может уже совсем скоро. Такой неутешительный прогноз дал основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио. По мнению эксперта, финансовый крах следует ожидать уже в ближайшие два года.

Далио объяснил это состояние экономики очередным спадом цикла, в ходе которого наблюдается для увеличения производственных доходов наращиваются долги. Кроме того в этот период стоимость активов начинает увеличиваться, монетарная политика начинает ужесточаться, спрос падает, после чего экономика впадает в депрессию.

Миллиардер отметил, что сейчас наблюдается высокая стоимость активов, а также низкие процентные ставки. Кроме того, в мире можно зафиксировать ужесточение монетарной политики, вполне логичным после этого будет переход к экономическому кризису.

По словам Далио, ситуация, сложившаяся в мире в настоящий момент, очень напоминает времена начала Великой депрессии в Соединенных Штатах Америки в 30-е годы прошлого века, пишет сайт argumenti.ru.