В Госдуму внесли проект о распространении реновации на все регионы России

СЕГОДНЯ 14:16 2018-09-19T14:16:52+03:00

В Госдуму внесли проект о распространении программы реновации на все регионы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авторы проекта считают, что реновация наиболее эффективно позволяет решить задачу обновления жилищного фонда

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В Госдуму внесли проект закона о распространении программы реновации жилья на все субъекты России. С соответствующим предложением выступили лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов и глава комитета по ЖКХ Галина Хованская.

Авторы проекта считают, что реновация позволит эффективно решить задачу обновления жилья. По их мнению, существующие механизмы расселения аварийного жилья имеют точечный характер.

"Органы государственной власти субъектов Российской Федерации должны получить право реализации реновации жилищного фонда на своих территориях", - говорится в пояснительной записке к документу.

Проект закона вводит понятие реновации жилья и содержит гарантии обеспечения прав россиян, жилье которых попадает в программу реновации. Нанимателям предлагается равнозначное жилье, соответствующее необходимым требованиям. Так, исключается возможность предоставления комнаты гражданину, проживающему в коммунальной квартире.