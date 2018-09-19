США и Британия призвали ВАДА не восстанавливать РУСАДА в правах

СЕГОДНЯ 15:17 2018-09-19T15:17:25+03:00

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Британское антидопинговое агентство и еще 12 организаций мира призвали Всемирное антидопинговое агентство не восстанавливать в правах РУСАДА. Они считают, что Россия не выполнила условия, которые были поставлены перед ней. Поэтому ей стоит отказать завтра, 20 сентября, на заседании ВАДА, которое состоится на Сейшелах.

- WADA не должно восстанавливать РУСАДА до тех пор, пока не получит доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории, которые позволят установить, нарушались ли антидопинговые правила, и добиться справедливости по отношению к "чистым" спортсменам, - говорится в письме, которое подписали антидопинговые организации 13 стран мира.

В числе тех, кто поставил подписи - антидопинговые организации Австралии, Австрии, Канады, Финляндии, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Великобритании и США.

Напомним, что РУСАДА признано не соответствующим антидопинговому кодексу с 2015 года. 14 сентября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому восстановить РУСАДА на ближайшем заседании. Оно состоится уже завтра, 20 сентября, на Сейшелах.