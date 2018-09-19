2018-09-19T18:07:02+03:00
Политика

Украинцам в Закарпатье выдают венгерские паспорта

По данным украинских СМИ, консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области просит не сообщать об этом местным властям
Екатерина БОЛГОВА
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В Закарпатье украинцам выдают венгерские паспортаВ Закарпатье украинцам выдают венгерские паспортаФото: REUTERS
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Украинцам в в городе Берегово Закарпатской области выдают венгерские паспорта, при этом

консульство этой страны просит не сообщать об этом местным властям.

"Процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями — не сообщать о получении документов украинской власти", — сообщает агентство "Укринформ".

Отмечается, что при получении венгерского паспорта украинцы трижды читают текст клятвы на фоне флага Венгрии. Затем они получают инструкции от представителей консульства, которые советуют скрывать "от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

По данным агентства, запрос в венгерское консульство остался без ответа.

Ранее посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень сообщал, что страна имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. Город Берегово расположен у границы Украины с Венгрией. При этом на Украине запрещено двойное гражданство.

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