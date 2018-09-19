2018-09-19T18:12:23+03:00
Здоровье

Диеты приводят к депрессии, уверены медики

В России пока душевный недуг не воспринимается, как болезнь
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Медики пришли к выводу, что постоянные диеты приводят к депрессииМедики пришли к выводу, что постоянные диеты приводят к депрессииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Депрессия захватывает население планеты. По подсчетам медиков, совсем скоро от этой болезни будет страдать каждый пятый житель Земли.

Россияне пока не относятся к данному расстройству, как к болезни, предпочитают справляться с ней своими силами.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессией страдает больше 300 млн человек. Чаще всего такие проблемы диагностируются у подростков в пубертатный период и у населения, старше 45 лет.

У депрессии четыре основных признака: во-первых, вегетативные расстройства. Ранние подъемы утром, сердце стучит в груди как после активной пробежки, во рту пересохло, беспричинная тревога – повод задуматься.

Во-вторых, ритмичность изменения настроения. Утром человек совсем не контролирует эмоции, все злит. К вечеру жизнь налаживается. Настроение часто зависит от смены времен года.

В-третьих, ангедония- это признак клинической депрессии. Человек утрачивает чувство удовольствия, теряется биологическая, животная, подсознательная потребность получать удовольствие. Вместе с ней пропадает радость и мотивация.

Постоянные диеты – одна из причин депрессии, уверены врачи.

В взрослых постоянное ограничение питания приводит к душевному дискомфорту. У подростков нарушение пищевого поведения (классическая анорексия) тесно сплетено с хорошо известным психиатрам синдромом — дисморфоманией, который сопровождается депрессией, - рассказала газете «Известия» Анна Басова кандидат медицинских наук, заместитель директора Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Памфилова исключила проведение третьего тура выборов губернатора Приморья
Сергей Собянин назначил Владимира Кожина сенатором от Москвы
В Германии появятся беспилотные трамваи
Запись в Twitter может стоить Илону Маску уголовного дела
Путин пострелял из новой снайперской винтовки концерна «Калашников»
Макрон встретится с Трампом и Роухани на полях Генассамблеи ООН
Дрозденко поручил ограничить госзакупки с единственным поставщиком
Украинцам в Закарпатье выдают венгерские паспорта
Порошенко прокомментировал новые данные Минобороны РФ по делу о крушении MH17
Дубль два: кандидат-коммунист примет участие в новых выборах в Приморье
Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Идлибе и Донбассе
Эрдоган уверен, что никакого экономического кризиса в Турции нет
«Хорошие и добрые новости»: Песков заявил, что Москва приветствует результаты межкорейского саммита
Россиянам запретят курить в подъездах
В Приморье затонул плавучий док с двумя судами
Эксперт рассказал, чего ждать после прекращения договора о дружбе между Россией и Украиной
ООН: больше трех тысяч мирных жителей погибли в Донбассе с начала конфликта
Британский министр обороны посетил Донбасс
Трое американских военных пострадали при аварии с танком в Словакии
Председатель Danske Bank подал в отставку на фоне скандала с отмыванием денег в эстонском отделении
Эксперт прокомментировал укрепление курса рубля
Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу через шесть лет
Порошенко отрицает, что сбившая малайзийский Boeing ракета была украинской