Диеты приводят к депрессии, уверены медики

СЕГОДНЯ 18:12 2018-09-19T18:12:23+03:00

Медики пришли к выводу, что постоянные диеты приводят к депрессии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России пока душевный недуг не воспринимается, как болезнь

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Депрессия захватывает население планеты. По подсчетам медиков, совсем скоро от этой болезни будет страдать каждый пятый житель Земли.

Россияне пока не относятся к данному расстройству, как к болезни, предпочитают справляться с ней своими силами.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессией страдает больше 300 млн человек. Чаще всего такие проблемы диагностируются у подростков в пубертатный период и у населения, старше 45 лет.

У депрессии четыре основных признака: во-первых, вегетативные расстройства. Ранние подъемы утром, сердце стучит в груди как после активной пробежки, во рту пересохло, беспричинная тревога – повод задуматься.

Во-вторых, ритмичность изменения настроения. Утром человек совсем не контролирует эмоции, все злит. К вечеру жизнь налаживается. Настроение часто зависит от смены времен года.

В-третьих, ангедония- это признак клинической депрессии. Человек утрачивает чувство удовольствия, теряется биологическая, животная, подсознательная потребность получать удовольствие. Вместе с ней пропадает радость и мотивация.

Постоянные диеты – одна из причин депрессии, уверены врачи.

В взрослых постоянное ограничение питания приводит к душевному дискомфорту. У подростков нарушение пищевого поведения (классическая анорексия) тесно сплетено с хорошо известным психиатрам синдромом — дисморфоманией, который сопровождается депрессией, - рассказала газете «Известия» Анна Басова кандидат медицинских наук, заместитель директора Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой.