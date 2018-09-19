2018-09-19T18:26:25+03:00
Политика

Путин пострелял из новой снайперской винтовки концерна «Калашников»

Глава государства посетил стрелковый центр в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке
Денис СУХОВ
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Фото: ТАСС/Алексей НикольскийФото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин посетил стрелковый центр концерна «Калашников» в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Глава государства осмотрел стрелковую галерею центра, ознакомился с новыми принципами и подходами концерна. Также специалисты «Калашникова» представили президенту образцы двух экспериментальных снайперских винтовок.

После этого Путин сделал пять выстрелов из винтовки СВЧ-308 по мишени, удаленной на 600 метров. Как сообщает спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, президент несколько раз поразил цель.

Также российскому лидеру показали ряд других разработок концерна, в том числе комплекс «Стена» для ОМОН Росгвардии, бронемашину «Астейс» с новым боевым модулем, а также электромобиль и электромотоциклы, снегоходы, багги, макеты беспилотников Zala и судов различного назначения, включая скоростную «Комету».

Самозарядная снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) является инициативной разработкой концерна «Калашников», в которой производитель постарался учесть пожелания действующих операторов различных спецподразделений.

Ожидается, что винтовку будут выпускать в трех вариантах: под отечественный патрон 7,62х54R, под самый распространенный в мире винтовочный патрон 7,62х51 НАТО (.308 Winchester) и под дальнобойный патрон 8.6×69, известный как .338 Lapua Magnum.

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