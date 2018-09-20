Консерваторы предложат Мэй уйти в отставку

СЕГОДНЯ 05:19 2018-09-20T05:19:55+03:00

В правящей партии уже обсуждают кандидатов на пост премьер-министра Великобритании

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Однопартийцы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй предложат ей уйти в отставку после истечения срока реализации плана выхода страны из Евросоюза. Среди депутатов парламента от правящей Консервативной партии уже циркулирует служебная записка с именами возможных преемников главы кабмина.

Как пишет газета The Daily Telegraph, парламентский Комитет 1922, объединяющий рядовых депутатов-консерваторов, намерен предложит Мэй сложит с себя полномочия после марта 2019 года. В документе, который попал в руки сотрудников издания, рядом с фамилиями 27 претендентов перечислены х сильные и слабые стороны, и указаны шансы на успех.

Среди кандидатов - бывший глава МИД Борис Джонсон. Однако консерваторы уверены, что он не сможет победить, потому что, по их мнению, фавориты букмекеров никогда не побеждают.

Одним из главных претендентов на пост премьера называют нынешнего министра обороны Гэвина Уильямсона. Но его сторонники считают, что серьезную конкуренциюему может составить министр образования Дэамиан Хиндс.

Кроме того, консерваторы отмечают экс-главу МВД Эмбер Радд, которая является, «заслуживающим доверие» кандидатом. К сожалению у нее немного сторонников в Палате общин.

В списке также представлены министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, министр финансов Филип Хаммонд, глава МИД Джереми Хант и другие.