Погода в Москве на 20 сентября 2018 года: ожидается до 24 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:43 2018-09-20T07:43:12+03:00

В Москве в четверг ожидается до 24 градусов тепла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Метеорологи обещают облачную погоду в Москве на 20 сентября 2018 года

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Синоптики прогнозируют облачную погоду в Москве на четверг, 20 сентября 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +22 до +24 градусов. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 21 сентября, температура воздуха составит 10...12 градусов тепла, переменная облачность, без осадков. Днем — от 22 до 24 градусов выше нуля, переменная облачность, без дождя. Ветер западный, юго-западный, 3-8 метров в секунду.

В ночь на субботу, 22 сентября, вновь дождя не ожидается. Температура воздуха составит от 10 до 12 градусов со знаком «плюс», днем — от 23 до 25 градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее метеорологи предупреждали, что на этой неделе в Москву вернется 20-градусное тепло. Ожидаются небольшие дожди и прохладные ночи, но в целом температура воздуха будет на 5,4 градуса выше климатических норм.