2018-09-20T10:26:25+03:00
В мире

Помпео: Китай для Соединенных Штатов опаснее России

По словам госсекретаря, речь идет о разных видах угроз
Екатерина БОЛГОВА
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в долгосрочной перспективе Китай представляет для Соединенных Штатов большую угрозу, чем Россия. Он отметил, что Москва и Пекин представляют разные виды угрозы для Вашингтона.

Так, отметил Помпео, Россия якобы "пыталась вмешаться" в выборы в США. "Мы должны давать отпор и сдерживать их там, где можем", - сказал госсекретарь.

"Но в долгосрочной перспективе, если вы посмотрите на вещи, которые угрожают американским средствам к существованию, несут риск для продолжающегося экономического роста США, то Китай представляет гораздо большую угрозу для Соединенных Штатов", - отметил Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследование уже больше года проводит спецпрокурор США Роберт Мюллер. Американский президент Дональд Трамп не раз отрицал одозрения в каких-либо нелегальных контактах с российскими официальными лицами. Россия также неоднократно опровергала сообщения о попытках повлиять на выборы в США.

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