2018-09-20T10:47:08+03:00
Политика

Верховный суд принял рекомендации для судей при рассмотрении дел об экстремизме

Новая редакция постановления рекомендует судьям оценивать контекст опубликованных в интернете данных, признанных экстремистскими, а также личность и соцсети автора
Екатерина БОЛГОВА
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Верховный суд принял постановление о рассмотрении дел об экстремизмеВерховный суд принял постановление о рассмотрении дел об экстремизмеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 20 сентября, пленум Верховного суда России принял рекомендации для судей при рассмотрении дел об экстремизме. Новая редакция постановления ВС рекомендует судьям оценивать контекст размещенных в интернете данных, признанных экстремистским. Кроме того, судей призывают оценивать личность и социальные сети автора. При этом, как напомнил ВС, вопрос о том, являются ли сведения экстремистскими, относится к компетенции судьи, поэтому не следует полностью верить экспертам.

"Обратить внимание судов, что гарантированные Конституцией и международно-правовыми актами свобода мысли и слова… могут быть ограничены только в исключительных случаях", — говорится в постановлении Верховного суда.

Документ поддержали представители Минюста и Генпрокуратуры, присутствовавшие на пленуме, передает РИА Новости.

Ранее судья ВС Олег Зателепин напомнил, что прежняя реакция постановления пленума ВС по делам об экстремизме была принят в 2010 году, когда разбирались в основном истории с надписями на стене и "никаких проблем с лайками и репостами не было".

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