2018-09-20T11:37:37+03:00
Авто

В России появятся новые автомобильные номера c 1 января 2019 года

Новые номерные знаки будут отличаться формой и размером от тех, которые используются сейчас
Екатерина БОЛГОВА
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В России появятся новые автомобильная номераВ России появятся новые автомобильная номераФото: "КП" Архив
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В России с 1 января следующего года появятся новые автомобильные номера, которые будут отличаться формой и размером от тех, которые используются в настоящее время.

Новый ГОСТ начали разрабатывать еще два года назад по инициативе Научного центра безопасности дорожного движения МВД. Новые номера для мотоциклов будет меньше, размеры составят 190 на 145 миллиметров. Дело в том, что у зарубежных мотоциклов намного меньше специальная площадка под номер.

Также появятся номера для макси-скутеров. Они будут соответствовать по размеру мотоциклетным, но отличаться набором букв и цифр. Для сотрудников иностранных дипломатических миссий и знаки для квадроциклов будут введены мотоциклетные знаки на красном фоне.

Кроме того, будут возможно госномера квадратной формы для японских и американских автомобилей с нестандартной площадкой. Сейчас владельцам таких машин приходится крепить переходники или сгибать стандартный госзнак.

Владельцы ретро- и спортивных машин также смогут рассчитывать на специальные номера, которые будут отличаться буквами "К" или "С", отделенными специальной полосой, пишет газета "Коммерсантъ".

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