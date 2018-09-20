2018-09-20T12:39:23+03:00
Наука

Вывод ученых: лениться - естественное и нужное желание человека

Мозг старается избежать любой физической активности, и хочет, чтобы тело человека больше отдыхало
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Лень еще эволюционно заложена в насЛень еще эволюционно заложена в насФото: Олег УКЛАДОВ
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Лень еще эволюционно заложена в нас как физилогическая норма - такой вывод сделали ученые в области нейрофизиологии, изучив, как меняется активность мозга при осуществлении разного рода деятельности.

Для своего исследования специалисты пригласили 29 молодых людей в возрасте от 19 до 25 лет. Участники, подключенные к аппарату электроэнцефалограммы, должны были сыграть в своеобразную компьютерную игру: на мониторе появлялись картинки, изображающие физическую активность или отдых, испытуемые должны как можно быстрее перемещать виртуального «человечка» от картинок с пассивным времяпрепровождением к изображениям с физической активностью, избегая «расслабляющих» вариантов.

Как показала ЭЭГ, мозг участников крайне неохотно отодвигал «человечка» от картинки с отдыхом, в такие моменты его активность сильно повышалась.

По мнению авторов опубликованного в журнале ScienceDirect исследования, такой результат говорит о том, что лень – запрограмированная мозгом модель поведения: он старается по возможности избежать физической активности, направляя усилия на то, чтобы мы оставались в режиме отдыха.

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