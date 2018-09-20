2018-09-20T14:49:26+03:00
Экономика

Торговые войны и санкции: Медведев предрек непростую шестилетку для российской экономики

Грядущие структурные изменения позволят обеспечить стабильное развитие страны даже в неблагоприятных условиях, считает премьер
Денис СУХОВ
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства/ТАСС
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Ближайший шестилетний цикл будет непростым для российской экономики, в том числе из-за неблагоприятных внешних условий, осложненных торговыми войнами и санкциями. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Мы должны учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления»,- предупредил председатель кабмина.

Следующий год станет для российской экономики адаптационным, а последующие структурные реформы выведут ее на более высокую траекторию, считает премьер. По его словам, структурные изменения должны обеспечить стабильное развитие и устойчивое повышение уровня жизни даже при сложных внешних условиях.

Согласно ожиданиям Минэкономразвития, уже с 2021 года ежегодный рост экономики превысит 3% от ВВП.

«Прежде всего за счет отраслей, где есть неплохой экспортный потенциал, — это химическая и пищевая промышленность, машиностроение, а также за счет развития инфраструктуры и жилищного строительства», - отметил Медведев.

Кроме того, реальные доходы населения будут стабильно увеличиваться, при этом инфляция должна остаться в пределах целевых 4% в год. Правительство продолжил политику на импортозамещение и наращивание поставок отечественной продукции за рубеж.

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