Дональд Трамп подписал указ о реализации санкций против российских граждан и организаций

СЕГОДНЯ 19:09 2018-09-20T19:09:58+03:00

Указ президента США определяет ограничения, накладываемые в рамках таких законов как «Противодействие противникам Америки через санкции» (CAATSA) и «Акт о поддержке свободы на Украине»

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о реализации санкций против российских граждан на основании ранее принятых Конгрессом законов об ограничениях против Москвы, в том числе в связи с ситуацией на Украине.

Текст документа был опубликован на сайте Белого дома.

В частности, речь идет о законе «Противодействие противникам Америки через санкции» (CAATSA), «Акте о поддержке свободы на Украине» и ряде других инициатив американских законодателей.

Среди предусмотренных указом санкционных мер блокирование собственности и активов в юрисдикции США, запрет американским структурам на проведение финансовых операций и ограничение кредитования отдельных физических и юридических лиц за исключением случаев, когда их деятельность связана с гуманитарными миссиями.

При этом президентский указ не содержит конкретного списка лиц, которые попадут под санкции — полномочия по введению ограничений в отношении иностранных граждан и организаций остаются за главой государства, госсекретарем и министром финансов США.