Милонов прокомментировал блокировку канала Versus Battle на Youtube

СЕГОДНЯ 21:30 2018-09-20T21:30:11+03:00

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Депутат Государственной Думы Виталий Милонов уверен, что когда речь идет о самодостаточной музыке, никакие versus-площадки ей не нужны.

Такое мнение парламентарий выразил в эфире Радио «Комсомольская правда», комментируя блокировку Youtube-канала Versus Battle. По словам Милонова, в последнее время его мнение о русском рэпе существенно изменилось.

«Для меня открылся мир русского рэпа, мне он до сих пор не очень нравится, на парни там есть неплохие...Но вот эти вот дешевые понты, какие-то арендованные машины...Это правильно все, этого не надо, эти площадки не нужны...Нужны нормальные, наши площадки, в нормально имперском духе, где нормальные рэперы будут тусоваться», - считает депутат.

В частности, Миловнов настаивает, что нормальноймузыке не требуются дополнительные «аксессуары».

«Большинство батлов и версусов, в том виде, в котором это я видел, конечно, вещь помоечная. Мне кажется, что нормальной музыке не нужны какие-то дополнительные аксессуары, если музыка полноценная, ей эти версусы не нужны, это точно», - заключил Милонов.

Ранее стало известно, что администрация популярного видеохостинга Youtube заблокировала канал Versus Battle – одной из наиболее популярных российских площадок для так называемых рэп-битв.

При попытке зайти на канал появляется сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение».