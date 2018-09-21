Азиатские шершни поселились во Франции

СЕГОДНЯ 05:25 2018-09-21T05:46:57+03:00

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Во Франции поселились азиатские насекомые – тропические шершни Vespa velutina уже распространились почти по всей территории страны и нападают на местных жителей, сообщает издание The Local.

По его данным, на этой неделе в Нормандии от их укусов скончался 57-летний мужчина. Во время налета шершней рядом с ним находилась женщина, которая тоже пострадала и была госпитализирована с многочисленными укусами.

За последние три месяца только во французском департаменте Манш эти опасные насекомые напали на 180 человек, одного из них ужалили 15 раз.

В связи с этим пожарные Франции распространили предупреждение, в котором просят граждан не пытаться самостоятельно бороться с тропическими шершнями, не разорять их гнезда. В обращении пожарных к французам отмечается, что насекомые летают намного быстрее, чем способен бежать человек, а их жало может проткнуть любую одежду. В случае нападения шершней рекомендуется укрыться в машине или в здании, куда насекомые не проникнут.

Кстати, яд шершней, в том числе и этой разновидности, не всегда смертелен для людей, к летальному исходу их укус приводит только если у потерпевшего есть аллергия или его ужалили много раз.

Вид Vespa velutina во Францию завезли из Китая в 2004 году, за шесть лет азиатские шершни распространились по всей юго-западной территории страны, а потом и до регионов, граничащих с Бельгией, Германией, Италией и Швейцарией. Их уже встречали и в других странах Европы.