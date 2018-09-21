2018-09-21T05:46:57+03:00
В мире

Азиатские шершни поселились во Франции

Тропические шершни Vespa velutina атакуют французов, в Нормандии от их укусов скончался мужчина
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Тропические шершни Vespa velutina распространились почти по всей территории ФранцииТропические шершни Vespa velutina распространились почти по всей территории ФранцииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во Франции поселились азиатские насекомые – тропические шершни Vespa velutina уже распространились почти по всей территории страны и нападают на местных жителей, сообщает издание The Local.

По его данным, на этой неделе в Нормандии от их укусов скончался 57-летний мужчина. Во время налета шершней рядом с ним находилась женщина, которая тоже пострадала и была госпитализирована с многочисленными укусами.

За последние три месяца только во французском департаменте Манш эти опасные насекомые напали на 180 человек, одного из них ужалили 15 раз.

В связи с этим пожарные Франции распространили предупреждение, в котором просят граждан не пытаться самостоятельно бороться с тропическими шершнями, не разорять их гнезда. В обращении пожарных к французам отмечается, что насекомые летают намного быстрее, чем способен бежать человек, а их жало может проткнуть любую одежду. В случае нападения шершней рекомендуется укрыться в машине или в здании, куда насекомые не проникнут.

Кстати, яд шершней, в том числе и этой разновидности, не всегда смертелен для людей, к летальному исходу их укус приводит только если у потерпевшего есть аллергия или его ужалили много раз.

Вид Vespa velutina во Францию завезли из Китая в 2004 году, за шесть лет азиатские шершни распространились по всей юго-западной территории страны, а потом и до регионов, граничащих с Бельгией, Германией, Италией и Швейцарией. Их уже встречали и в других странах Европы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За неделю у границ России было замечено 37 иностранных самолетов-разведчиков
Роухани хотел бы встретиться с Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Жертвами кораблекрушения в Танзании стали 44 человека
Киев подготовил новые санкции против Крыма
В Интернете опубликовано видео двух пассажирских самолетов, чуть не столкнувшихся в небе
ФБР назвало причину закрытия Солнечной обсерватории в США
В Карелии задержали предполагаемого убийцу двух девушек в Петрозаводске
Порошенко лишили звания почетного гражданина Вероны
Небензя: Россия вновь предложила Аббасу и Нетаньяху встретиться в Москве
Вексельберг снизил долю в «Т Плюс» с 57,1% до 39,59%
Западные дипломаты осудили запрет русского языка во Львове
Новый фильм про Джеймса Бонда снимет Кэри Фуканага
Пранкер Вован назвал глупостью то, что СБУ запретило ему и Лексусу въезд на Украину
Минобороны РФ подтвердило подлинность документации по ракете 9М38, которой был сбит МН-17