Световой меч Энакина Скайуокера из «Звездных войн» ушел с молотка за $179,5 тысячи
В четверг, 20 сентября, световой меч Энакина Скайуокера из третьего эпизода культовой фантастической саги «Звездные войны: Месть ситхов» ушел с молотка.
Артефакт, который один из главных героев использовал во многих сценах поединков и сражений, был продан аукционным домом Prop Store в Лондоне за 135,3 тысячи фунтов (примерно 179,5 тысячи долларов), о чем устроители торгов сообщили на своей официальной странице Twitter.
«Делай или не делай. Не надо пытаться» — и эти торги определенно показали это! Лазерный меч героя Энакина продан за удивительные 135 300 фунтов!», - говорится в сообщении Prop Store.
Световой меч Энакина Скайуокера из фильма «Звездные войны: Месть ситхов». Фото: twitter/ Prop Store
Напомним, фильм саги Джорджа Лукаса «Звездные войны. Эпизод III. Месть ситхов» вышел на экраны в 2005 году. По сюжету, световой меч Энакина Скайуокера был утерян в дуэли с Оби-Ваном Кеноби на планете Мустафар после драматического перехода Скайуокера на темную сторону.
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