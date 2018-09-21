Световой меч Энакина Скайуокера из «Звездных войн» ушел с молотка за $179,5 тысячи

СЕГОДНЯ 06:28 2018-09-21T06:43:55+03:00

Дарт Вейдер был первым персонажем, которого Лукас придумал для «Звездных войн» Фото: кадр из фильма

Артефакт, который один из главных героев фантастической саги использовал в «Мести ситхов», продали на аукционе Prop Store в Лондоне

Изменить размер текста: A A

В четверг, 20 сентября, световой меч Энакина Скайуокера из третьего эпизода культовой фантастической саги «Звездные войны: Месть ситхов» ушел с молотка.

Артефакт, который один из главных героев использовал во многих сценах поединков и сражений, был продан аукционным домом Prop Store в Лондоне за 135,3 тысячи фунтов (примерно 179,5 тысячи долларов), о чем устроители торгов сообщили на своей официальной странице Twitter.

«Делай или не делай. Не надо пытаться» — и эти торги определенно показали это! Лазерный меч героя Энакина продан за удивительные 135 300 фунтов!», - говорится в сообщении Prop Store.

Световой меч Энакина Скайуокера из фильма «Звездные войны: Месть ситхов». Фото: twitter/ Prop Store

Напомним, фильм саги Джорджа Лукаса «Звездные войны. Эпизод III. Месть ситхов» вышел на экраны в 2005 году. По сюжету, световой меч Энакина Скайуокера был утерян в дуэли с Оби-Ваном Кеноби на планете Мустафар после драматического перехода Скайуокера на темную сторону.

КСТАТИ

Как дышит Дарт Вейдер и еще двадцать любопытных фактов о «Звездных войнах»

Так или иначе, но за «Звездные войны» мы должны быть благодарны автокатастрофе. С раннего детства «папа» космической саги Джордж Лукас мечтал стать гонщиком. Будущий режиссер носился по шоссе и бездорожью вопреки всем Правилам дорожного движения. Догонялся. Однажды его побитый «фиат» практически лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Результат – как в другом замечательном фильме: «очнулся – гипс».

Отлеживаясь на больничной койке, Джордж начал от скуки фантазировать. Так и придумал историю о таинственной Силе, которая помогает космическим рыцарям бороться со злом (подробности).