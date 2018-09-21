СЕГОДНЯ 08:20 2018-09-21T08:24:01+03:00

О том, что умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг, сообщил начальник центрального управления здравоохранения

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В пятницу, 21 сентября, появилась информация о том, что умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Как стало известно, он скончался в 10:05 по местному времени (06:05 мск) в Центральном военном госпитале №108 в Ханое. Политику был 61 год.

Печальную новость журналистам сообщил начальник центрального управления здравоохранения Нгуен Куок Чиеу. По его словам, глава социалистической республики тяжело болел в последние годы, передает Agence France-Presse.

СПРАВКА «КП»

Чан Дай Куанг - десятый президент Вьетнама. Он вспутил в должность главы государства в апреле 2016 года. Был доктором философии в области юридических наук и профессором. Также являлся депутатом Национального Собрания 13-го созыва.

Кстати, в июне прошлого года политик приезжал в РФ, где провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В частности, тогда Чан Дай Куанг заверил, что жители Вьетнама радуются успехам нашей страны.