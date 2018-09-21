Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

СЕГОДНЯ 09:05 2018-09-21T09:05:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 21 сентября, бботу, 26 августа, интернет-пользователи из разных стран начали жаловаться на сбой в работе Facebook. В частности, проблемы появились у юзеров из США, Франции, Италии, Чехии, Великобритании, а также Бразилии, Мексики и Австралии.

Так, более половины пользователей (51%) заявили о невозможности зайти в аккаунт. Еще у 17%, как выяснилось, не работает мессенджер и другие мобильные приложения. Кроме того, 31% юзеров утверждают, что Facebook стал для них полностью недоступен, сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Кстати, отметим, это уже не первый сбой в работе Facebook за последнее время. Так, только 26 августа у пользователей из разных стран также возникли трудности с соцсетью, однако тогда все проблемы удалось быстро решить.