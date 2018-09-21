2018-09-21T12:38:59+03:00
Общество

В Греции жертвами лихорадки Западного Нила стали 27 человек

В общей сложности вирусом заразились 234 человека
Екатерина БОЛГОВА
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В Греции 27 человек умерли от лихорадки Западного НилаВ Греции 27 человек умерли от лихорадки Западного НилаФото: REUTERS
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В Греции жертвами лихорадки Западного Нила стали 27 человек, в общей сложности вирусом заразились 234 человека.

Как сообщил Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO), у 183 заболевших наблюдаются нарушения центральной нервной системы. За месяц количество погибших увеличилось в 2,5 раза. По информации на 23 августа, было 11 жертв и 107 случаев заболевания.

Напомним, в 2010 году был впервые обнаружен вирус лихорадки Западного Нила в Греции в 2010 году. С этого времени до 2014 года от болезни умерли около 80 человек. В 2015 и 2016 годах не было зафиксировано ни одного случая заболевания. В прошлом году заболели 48 человек, пятеро погибли от лихорадки Западного Нила. Это заболевание было зарегистрировано еще в восьми странах Европы.

В связи тем, что заболевание переносится комарами, KEELPNO рекомендует пользоваться москитными сетками, инсектицидами, носить закрытую одежду и не допускать стоячей воды возле дома, передает РИА Новости.

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