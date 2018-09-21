Путин подарил президенту Финляндии документы о Маннергейме

СЕГОДНЯ 18:15 2018-09-21T18:15:16+03:00

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Президент России Владимир Путин подарил финскому коллеге Саули Ниинистё документы о финском маршале Карле Густаве Маннергейме и его семье. Как сообщила канцелярия финского президента, Ниинистё передаст эти документы Национальному архиву Финляндии.

"В собрании всего около 170 письменных документов и фотографий, которые связаны с Маннергеймом и другими членами его семьи", - заявили в канцелярии.

Там отметили, что подарок был получен Ниинистё от Путина во время его визита в Сочи 22 августа 2018 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил сообщение, что Путин передал президенту Финляндии на его 70-летие документы по Маннергейму, передает ТАСС.

Напомним, Маннергейм в 1897-1903 годах находился на службе при императорском дворе в Петербурге, участвовал в Русско-японской войне, командовал российскими частями во время Первой мировой войны. Затем уехал в Финляндию, которая в декабре 1917 года провозгласила независимость от России. В 1941-1944 годах возглавлял финскую армию в войне против СССР. В августе 1944 года стал президентом страны и заключил перемирие с Советским Союзом.