Климкин намекнул на секретный план Киева по Азовскому морю

СЕГОДНЯ 19:27 2018-09-21T19:27:25+03:00

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У Киева есть проработанный и согласованный план касательно ситуации в Азовском море. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

По словам дипломата, украинская сторона рассматривает «различные опции» в отношении договоров, а также признает, что Азов не является внутренним морем.

«Но сейчас осуществляется международный арбитраж относительно нарушения прав Украины в отношении Черного моря и относительно Азовского моря, Керченского пролива и нелегального строительства Крымского моста. Чтобы не угрожать этим, а также другим процессам как юридическим, так и политическим, я сознательно не говорю о планах, они согласованы, они есть», - добавил Климкин.

Он также отметил, что украинские власти уже обсудили все возможные меры с «друзьями и партнерами». Достичь успеха в ситуации вокруг Азовского моря можно только благодаря действиям «одновременно во всех плоскостях», заключил Климкин.

Кроме того, глава МИД Украины уверен в необходимости «фундаментального увеличения присутствия и мощи» страны в Азовском море.

Напомним, Киев регулярно обвиняет Россию в блокировании судов, следующих в азовские порты Украины. В ответ крымское погрануправление ФСБ неизменно подчеркивает, что все проверки проводятся с соблюдением норм международного морского права, а компании-судовладельцы не направляли претензий по этому поводу. В конце концов даже в МИД Украины были вынуждены признать, что российская сторона не нарушает протоколы осмотра.