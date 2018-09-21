Президент Республики Сербской наградил Лаврова орденом

СЕГОДНЯ 21:08 2018-09-21T21:08:55+03:00

Глава энтитета отметил заслуги министра иностранных дел РФ в развитии и укреплении сознания сербского народа в борьбе за свободу и независимость

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Президент Республики Сербской Милорад Додик наградил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом Республики с ожерельем.

«На основании конституции Республики Сербской, а также закона «О наградах и признаниях» и на основании Статута орденов и медалей президент Республики Сербской господин Милорад Додик наградил господина министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом Республики Сербской на ожерелье», - говорится в положении о награждении.

В качестве основания для награждения отмечены заслуги Лаврова в развитии и укреплении сознания сербского народа в борьбе за свободу и независимость, а также его исключительный вклад в развитие отношений между Республикой Сербской и Россией.

В пятницу глава МИД РФ прибыл с визитом в Боснию и Герцеговину, где встретился с боснийским коллегой Игорем Црнадаком. После этого Лавров отправился в Республику Сербскую — энтитет в составе БиГ. В Баня-Луке он провел переговоры с Милорадом Додиком и принял участие в церемонии открытия Сербско-русского храма и культурного дома.

Также в рамках поездки глава МИД РФ встретился с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.