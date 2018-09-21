2018-09-21T21:08:55+03:00
Политика

Президент Республики Сербской наградил Лаврова орденом

Глава энтитета отметил заслуги министра иностранных дел РФ в развитии и укреплении сознания сербского народа в борьбе за свободу и независимость
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Республики Сербской Милорад Додик наградил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом Республики с ожерельем.

«На основании конституции Республики Сербской, а также закона «О наградах и признаниях» и на основании Статута орденов и медалей президент Республики Сербской господин Милорад Додик наградил господина министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом Республики Сербской на ожерелье», - говорится в положении о награждении.

В качестве основания для награждения отмечены заслуги Лаврова в развитии и укреплении сознания сербского народа в борьбе за свободу и независимость, а также его исключительный вклад в развитие отношений между Республикой Сербской и Россией.

В пятницу глава МИД РФ прибыл с визитом в Боснию и Герцеговину, где встретился с боснийским коллегой Игорем Црнадаком. После этого Лавров отправился в Республику Сербскую — энтитет в составе БиГ. В Баня-Луке он провел переговоры с Милорадом Додиком и принял участие в церемонии открытия Сербско-русского храма и культурного дома.

Также в рамках поездки глава МИД РФ встретился с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главному храму ВДВ в Москве передали иконы с частицами мощей праведных воинов
Главком ВВС Израиля проинформировал Нетаньяху о переговорах в Москве по поводу сбитого Ил-20
Украинские власти намерены лишить русский язык особого статуса в Донецкой области
Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии
Киевский суд разрешил ГПУ начать расследование в отношении Жириновского по делу о финансировании терроризма
Климкин намекнул на секретный план Киева по Азовскому морю
Мэй: Переговоры по Brexit зашли в тупик из-за позиции Брюсселя
«Управляемая эволюция баланса»: Сбербанк прокомментировал отток валютных вкладов на $1,2 млрд
Путин подарил президенту Финляндии документы о Маннергейме
Песков назвал позитивным восстановление в правах РУСАДА
Украинские десантники захватили штаб американской бригады на учениях в Германии
Появилось видео с места взрыва в Донецке
Россия до конца года обжалует решение суда в Гааге по компенсации "Нафтогазу"