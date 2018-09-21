2018-09-21T21:26:53+03:00
Общество

Главному храму ВДВ в Москве передали иконы с частицами мощей праведных воинов

Частицы мощей были доставлены в храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках из Германии, Иерусалима, с острова Корфу и из Мордовии
Денис СУХОВ
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Главному храму ВДВ в Москве передали иконы с частицами мощей праведных воиновГлавному храму ВДВ в Москве передали иконы с частицами мощей праведных воинов
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В праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября, в московский храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках были доставлены иконы с частицами мощей святых праведных воинов.

В церемонии приняли участие представители РПЦ, Минобороны, органов исполнительной и законодательной власти, а также военнослужащие Воздушно-десантными войск.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы был построен на средства военного ведомства Российской Империи и освящен 24 марта 1906 года. После революции храм был закрыт — в разное время в нем размещались клуб, узел фельдъегерской связи и гауптвахта. В 2004 году Святейший Патриарх благословил возродить его собором Воздушно-десантных войск.

Иконы с частицами мощей доставила в Москву президент Фонда Святого великомученика Вонифатия Наталья Мезенцева. По ее словам, частица мощей святого великомученика Георгия Победоносца прибыла из Иерусалима, святого великомученика Димитрия Солунского - с о. Корфу, святого праведного воина Феодора Ушакова доставлена из Санаксарского монастыря в Мордовии, а святителя Мартина Турского привезена из Германии.

«Святитель Мартин Турский прошёл путь от воина до святителя и всё время опекал воинов. Он является родоначальником понятия - воинский капеллан. Вполне символично, что святыня была передана - военному капеллану, окормляющему воинов служащих в рядах ВДВ, протоиерею Михаилу Васильеву», - отметила Мезенцева.

Передача святынь прошла в рамках программы «Духовное укрепление российского воинства», которая реализуется силами общественной организации «Московские суворовцы», Фондом святого мученика Вонифатия и Синодальным отделом РПЦ по взаимодействию с Вооружёнными силам и правоохранительными органами.

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