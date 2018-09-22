2018-09-22T09:16:04+03:00
В мире

Противостояние в Перу: Ленин пытается помешать Гитлеру стать мэром

Небольшой перуанский городок Юнгар прославился на весь мир благодаря именам двух местных политиков
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Перуанский «хороший Гитлер – кандидат на пост мэра города Юнгар Гитлер Альба СанчесПеруанский «хороший Гитлер – кандидат на пост мэра города Юнгар Гитлер Альба СанчесФото: кадр с видео youtube.com
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Никто до сих пор и не слышал о небольшом перуанском городке Юнгар в департаменте Анкаш, пока там не началась предвыборная кампания. Дело в том, что кандидатом на пост мэра Юнгара зарегистрировался местный политик, член партии «Мы — Перу» по имени Гитлер Альба Санчес.

А гражданину, которого зовут Ленин Владимир Родригес Вальверде, это очень не нравится, он даже подал заявление в городской избирком, чтобы Санчесу отказали в регистрации. Причем Ленин пытается помешать Гитлеру стать мэром не по политическим убеждениям, а потому что тот далеко живет – в семи часах езды от Юнгара. Следовательно, по мнению противника претендента, он не в курсе городских проблем и не сможет должным образом исполнять обязанности градоначальника.

Избирком не нашел законных оснований отказывать кандидату, и Санчес активно встречается как с избирателями, так и с прессой, уверяя при этом, что он «хороший Гитлер», передает перуанское радио RPP. Политик говорит, что его отец просто хотел назвать сына «экзотическим» иностранным именем, а кто такой Адольф Гитлер, даже не знал.

Кстати, с Вальверде он незнаком, но убежден: того используют его политические противники, чтобы продвинуть на пост мэра своего кандидата.

Об этой истории противостояния «Ленин против Гитлера» в Перу, как утверждает радио RPP, пишут все мировые СМИ.

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