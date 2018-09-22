2018-09-22T13:52:55+03:00
Политика

Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Иране

Президент России подчеркнул, что в Москве крайне возмущены этим "кровавым преступлением"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в Иране, который унес жизни по меньшей мере 24 человек. Об этом глава государства написал в своей телеграмме лидеру Исламской Республики Хасану Рухани.

"Возмущены этим кровавым преступлением. Рассчитываем, что все причастные к нему понесут заслуженное наказание. <...> Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Российский глава подчеркнул, что данный трагический инцидент свидетельствует о необходимости вести бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его проявлениях и тут подтвердил готовность Москвы к наращиванию взаимодействия в данном направлении с иранскими партнерами.

Напомним, что в эту субботу, 22 сентября, в иранском городе Ахваз был осуществлен теракт. Четверо боевиков открыли огонь по участникам и зрителям военного парада. В результате погибли не менее 24 человек, среди которых много военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции. Также известно о порядка 53 пострадавших, среди которых женщины, дети, а также журналисты.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что к настоящему моменту все боевики уже устранены. Двое из них были задержаны, остальные ликвидированы. Ответственность за стрельбу на себя взяла группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе".

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