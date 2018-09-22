Опубликовано видео теракта на военном параде в Иране

СЕГОДНЯ 12:56 2018-09-22T14:50:23+03:00

Боевики открыли огонь по участникам и зрителям торжественной церемонии, в результате погибли не менее 10 человек [видео]

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В Сети начали появляться первые кадры с места теракта на военном параде в Иране.

Напомним, что в эту субботу, 22 сентября, группы боевиков открыла огонь по участникам и зрителям торжественного мероприятия, приуроченного к годовщине начала ирано-иракской войны. Злоумышленники стреляли из-за трибуны и сначала люди подумали, что все эти хлопки - просто часть шоу.

На видео с места происшествия видно, что на площади царит паника, звучат сирены, отовсюду доносятся крики. На другом же ролике четко слышны звуки продолжительной стрельбы, при этом военнослужащие и зрители, попавшие в объектив камеры, лежат на земле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/670031" frameborder="0"></iframe> Теракт на военном параде в Иране: видео.Когда террористы начали стрелять, никто не побежал. Сначала все подумали, что это часть военного парада... Теракт в Иране, в результате которого погибли более 20 человек, попал на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/670005" frameborder="0"></iframe> Стрельба в Иране попала на видео.

Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент насчитывается порядка десяти жертв теракта, восемь из которых являлись военнослужащими Корпуса стражей исламской революции. Также порядка 20 человек получили ранения. Среди них нет официальных лиц, присутствующих на параде. Сами злоумышленники уже устранены. Двое из них были застрелены, а еще двое арестованы.

МИД Ирана, в свою очередь, возложил ответственность за случившееся на "региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов".