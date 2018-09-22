Число жертв теракта на военном параде в Иране выросло до 24 человек

СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-22T13:40:13+03:00

Также в больницах остаются около 53 пострадавших, среди которых женщины и дети

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Число погибших в результате теракта на военном параде в иранском городе Ахваз увеличилось до 24 человек. Также сообщается о по меньшей мере 53 пострадавших среди, которых женщины и дети.

Напомним, что утром в субботу, 22 сентября, неизвестные боевики открыли огонь по участникам и зрителям памятного мероприятия. Стрельба велась со стороны сцены и, по данным агентства IRNA, продолжалась порядка 10 минут.

Всего нападавших было четверо. К настоящему моменту двоих из них удалось задержать, остальные злоумышленники были ликвидированы.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф уже возложил ответственность за случившееся на "региональных спонсоров терроризма" и их "американских инструкторов", передает сайт kp.ru. Он также пообещал принять оперативные меры по защите граждан страны.

Между тем, как сообщает агентство ISNA, группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе" признала свою причастность к случившемуся.