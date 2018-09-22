Число жертв теракта на военном параде в Иране выросло до 24 человек
Число погибших в результате теракта на военном параде в иранском городе Ахваз увеличилось до 24 человек. Также сообщается о по меньшей мере 53 пострадавших среди, которых женщины и дети.
Напомним, что утром в субботу, 22 сентября, неизвестные боевики открыли огонь по участникам и зрителям памятного мероприятия. Стрельба велась со стороны сцены и, по данным агентства IRNA, продолжалась порядка 10 минут.
Всего нападавших было четверо. К настоящему моменту двоих из них удалось задержать, остальные злоумышленники были ликвидированы.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф уже возложил ответственность за случившееся на "региональных спонсоров терроризма" и их "американских инструкторов", передает сайт kp.ru. Он также пообещал принять оперативные меры по защите граждан страны.
Между тем, как сообщает агентство ISNA, группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе" признала свою причастность к случившемуся.