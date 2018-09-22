2018-09-22T12:40:32+03:00
Происшествия

МИД Ирана назвал "спонсоров терроризма" ответственными за теракт на параде

В Тегеране пообещали принять оперативные и решительные меры в защиту своих граждан
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
МИД Ирана назвал ответственных за теракт на парадеМИД Ирана назвал ответственных за теракт на парадеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что за теракт на военном параде в Ахвазе ответственны "региональные спонсоры терроризма", а также их "американские инструкторы".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, утром в субботу, 22 сентября, неизвестные открыли огонь по участникам торжественной церемонии, организованной в память о семилетней ирано-иракской войне.

В результате действий боевиков погибли не менее 10 человек, в том числе восемь военнослужащих. Также известно о более 20 пострадавших, среди которых ребенок, женщина и журналист.

Власти Ирана пообещали оперативные меры. направленные на защиту граждан Фото: Twitter.com

Власти Ирана пообещали оперативные меры. направленные на защиту гражданФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

К настоящему моменту иранским правоохранителям удалось ликвидировать двоих стрелков. еще двое взяты под стражу.

"Террористы, завербованные, обученные, вооруженные и профинансированные иностранными режимами, совершили атаку на Ахваз. Среди пострадавших - дети и журналисты. Иран возлагает ответственность за подобные атаки на региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов», — написал Зариф на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что в рамках защиты своих граждан Тегеран будет действовать быстро и решительно.

Теракт в Иране.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опубликовано видео теракта на военном параде в Иране
Ким Чен Ын пообещал приехать к Мун Чжэ Ину в Сеул в декабре
Эксперты рассказали, как уберечь себя и своих питомцев от укусов клещей
Стрельбу на военном параде в Иране приняли за часть шоу
Президент Эквадора назначал Ассанжа советником посольства в Москве
В Мексике неизвестные на мотоцикле расстреляли журналиста
Венгрия выступила против автоматического продления антироссийских санкций
При подрыве мины в Афганистане погибли восемь детей
Захарова призвала называть белорусов не друзьями, а братьями
Экс-глава МИД Польши призвал к налаживанию отношений с Россией
Теракт на военном параде в Иране: ранены 20 человек, есть погибшие
CNBC назвал российский флот угрозой, которую США не могут предотвратить
Противостояние в Перу: Ленин пытается помешать Гитлеру стать мэром