МИД Ирана назвал "спонсоров терроризма" ответственными за теракт на параде

СЕГОДНЯ 12:39 2018-09-22T12:40:32+03:00

В Тегеране пообещали принять оперативные и решительные меры в защиту своих граждан

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что за теракт на военном параде в Ахвазе ответственны "региональные спонсоры терроризма", а также их "американские инструкторы".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, утром в субботу, 22 сентября, неизвестные открыли огонь по участникам торжественной церемонии, организованной в память о семилетней ирано-иракской войне.

В результате действий боевиков погибли не менее 10 человек, в том числе восемь военнослужащих. Также известно о более 20 пострадавших, среди которых ребенок, женщина и журналист.

Власти Ирана пообещали оперативные меры. направленные на защиту гражданФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

К настоящему моменту иранским правоохранителям удалось ликвидировать двоих стрелков. еще двое взяты под стражу.

"Террористы, завербованные, обученные, вооруженные и профинансированные иностранными режимами, совершили атаку на Ахваз. Среди пострадавших - дети и журналисты. Иран возлагает ответственность за подобные атаки на региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов», — написал Зариф на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что в рамках защиты своих граждан Тегеран будет действовать быстро и решительно.