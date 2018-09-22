В сети появились первые кадры будущего фильма о Джокере

СЕГОДНЯ 15:34 2018-09-22T15:34:55+03:00

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В сети появилось видео, на котором актер Хоакин Феникс впервые предстает перед зрителями в образе Джокера. Это первые кадры будущего фильма о главном враге Бэтмена.

«Пробы камеры (без звука). Джокер», - гласит подпись к ролику, опубликованному в официальном Twitter кинокомпании Warner Brothers. На самой же записи видно, как актер стоит без грима, а через вспышки камеры проступает макияж с безумной улыбкой Джокера.

Warner Brothers опубликовала первые кадры будущего фильма о Джокере.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, выход фильма об одном из главных злодеев DC Comics запланирован на 4 октября следующего года. Главную роль в картине исполнит Хоакин Феникс, известный по лентам «Таинственный лес», «Знаки» и «Отель "Руанда"». До него образ Джокера на киноэкранах воплощали такие актеры, как Джаред Лето, Хит Леджер, Джек Николсон и Сизар Ромеро.