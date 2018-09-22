2018-09-22T18:00:48+03:00
Москва

В субботу температура воздуха в Москве побила рекорд 1994 года

Столбик термометра 22 сентября поднялся до отметки +25,8 градуса
Дарья ИВАШКИНА
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Температура воздуха в Москве побила рекорд 1994 годаТемпература воздуха в Москве побила рекорд 1994 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В субботу, 22 сентября, воздух в Москве прогрелся до +25,8 градуса. Таким образом, был побит температурный рекорд 24-летней давности: до этого так тепло 22 сентября было только в 1994 году.

Как стало известно, рекордную температуру зафиксировали на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, в 14:00 по московскому времени. «Температура воздуха достигла отметки +25,8 градуса, что на 0,4 градуса выше прежнего рекордного достижения», - отметили в Гидрометцентре.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году в Москве было зафиксировано самое теплое начало осени за последние 80 лет. Между тем, по мнению метеорологов, период затяжного летнего тепла в мегаполисе закончится уже на следующей неделе, после 23 сентября. Предполагается, что совсем скоро столицу ждет резкое похолодание.

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