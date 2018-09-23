В Индии обнаружили новый вид богомолов-рыбаков

СЕГОДНЯ 00:34 2018-09-23T00:53:44+03:00

Обычно богомолы ищут добычу в дневное время суток, но на «рыбалку» они выходили после заката Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наблюдая за этими насекомыми, биологи выяснили, что у них отличная память на рыбные места

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В Индии ученые обнаружили совершенно новый вид богомолов, которые питаются не мелкими насекомыми, а рыбой. Сделать такое открытие им помог садовод-любитель из жителей индийского города Карнатака, который разводил в своем небольшом рукотворном прудике рыбок гуппи.

Мужчина стал замечать, что рыбок становится все меньше, и однажды понял, почему: он увидел, что на листе кувшинки удобно устроился древесный богомол и ловит рыбу. Насекомое, по словам садовода, рыбачило сутками. Своими наблюдениями он поделился с местными биологами.

Чтобы проверить его догадки, ученые соорудили пруд, запустили три десятка рыбок гуппи и богомолов, принялись наблюдать. И пришли к выводу, что это действительно уникальный вид Hierodula tenuidentata, который ест рыбу. Мало того, Богомолы-рыбаки запоминают места, где у них была более удачная охота, и возвращаются туда за новой добычей. Причем обычно этот вид насекомых-хищников охотится в светлое время суток, а эти выходили на рыбалку, в основном, после заката, пишет Journal of Orthoptera Research.

Отмечается, что богомолы могут ловить не только других насекомых, но и на ящериц, лягушек, змей и мышей. Новый вид рыболовов обитает в Средней Азии и Индии.