2018-09-23T11:51:54+03:00
Политика

Вице-президент Вьетнама возглавила республику после смерти Чан Дай Куанга

Данг Тхи Нгок Тхинь будет руководить страной до тех пор, пока Нацсобрание не выберет нового лидера
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вице-президента Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь назначили исполняющей обязанности президента страныВице-президента Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь назначили исполняющей обязанности президента страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь назначена временно исполняющей обязанности главы государства. Такое решение было принято вскоре после смерти лидера Социалистической Республики Чан Дай Куанга.

"В соответствии с конституцией СРВ, временно исполняющей обязанности президента страны назначена вице-президент Данг Тхи Нгок Тхинь", - говорится в коммюнике Постоянного комитета Национального собрания.

Уточняется, что 59-летняя Данг Тхи Нгок Тхинь продолжит исполнять обязанности президента до тех пор, пока законодательный орган не изберет нового главу республики. Когда именно это произойдет пока неизвестно, передает Tin Nong 24h.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Чан Дай Куанг умер в пятницу, 21 сентября, в Центральном военном госпитале в Ханое. На момент смерти ему был 61 год. Известно, что политик на протяжении нескольких лет боролся с тяжелым заболеванием, а его лечением занимались как вьетнамские так и зарубежные специалисты, но безуспешно.

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